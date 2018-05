PAC : la France juge "inacceptables" les propositions de Bruxelles sur une coupe budgétaire de 5%

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Une modernisation des politiques, de nouvelles ressources propres, des conditionnalités dans l’emploi des fonds de solidarité européens et une suppression des rabais sous toutes leurs formes."

"Une telle baisse, drastique, massive et aveugle, est simplement inenvisageable. La France ne pourra accepter aucune baisse de revenu direct pour les agriculteurs".

La Commission souhaite ainsi appliquer "une réduction modérée du financement de la Politique agricole commune et de la politique de cohésion, de 5% environ dans les deux cas, afin de tenir compte de la nouvelle réalité d'une Union à 27".

La Commission européenne a plaidé ce mercredi pour une baisse "d'environ 5%" des fonds alloués à la Politique agricole commune (PAC) et à la politique de cohésion de l'UE, consacrée aux régions les plus pauvres. Cette révélation intervient dans le cadre d'une proposition de budget pour la période 2021-2027.

