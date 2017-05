Les ouvriers de GM&S menacent de faire sauter leur usine

C'est le paroxysme d'une crise qui dure depuis décembre. Les salariés du sous-traitant automobile GM&S ont aujourd'hui détruit deux de leurs outils, une presse et une machine-outil et ont piégé leur usine située à La Souterraine dans la Creuse comme le révèle France Bleu Creuse. "Ça fait mal au cœur, mais on n'a plus le choix pour faire pression, si on ne veut pas disparaître comme ça!" explique un salarié à la radio locale. L'entreprise est placée en redressement judiciaire depuis décembre.

Par désespoir, les salariés ont installé près des moyens de production bonbonnes de gaz et bidons d'essence et menacent de "tout faire péter" et veulent occuper l'usine "jour et nuit" pour faire pression sur PSA et Renault qu'ils accusent d'avoir "organisé leur perte".

Vincent Labrousse, délégué CGT de l'entreprise de 279 salariés gronde "Ça suffit! On nous taxe d’être radicaux en s’attaquant à l’outil de travail, mais on ne l’est pas plus qu’eux qui nous ont d’abord privés de notre chiffre d’affaires en dédoublant nos pièces et jetés dans les griffes d’un repreneur incompétent qu’ils dénoncent aujourd’hui", rapporte FranceInfo. " On ne voulait pas en arriver là, mais on ne nous laisse pas le choix : la moyenne d'âge est de 49 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des familles !", lâche le délégué syndical.

Renault et Peugeot, les deux constructeurs français représentent 64% du volume de commande de l'entreprise n'ont pas pris d'engagement quant aux commandes à venir. Sans bilan prévisionnel présentable, l'entreprise GMD, repreneur potentiel, ne pourra présenter un bilan chiffré au tribunal de commerce de Poitiers, ce qui entraînerait une liquidation de l'entreprise GM&S.