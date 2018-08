Ouverture d'une nouvelle enquête contre Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Me Thierry Vallat, l'avocat de trois des acteurs, avait évoqué "un système de prédateur sexuel", et contesté l'analyse du parquet. Il avait à nouveau déposé plainte dans la foulée du classement sans suite, cette fois avec constitution de partie civile, afin d'obtenir la désignation d'un juge d'instruction.

Une information judiciaire a donc été ouverte pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé", et confié à la juge Céline Gaudillère, du tribunal de grande instance de Paris. La première enquête avait été classé sans suites pour "infractions insuffisamment caractérisées", selon le parquet de Paris.

Après une première enquête classée sans suite, en janvier 2017, la justice se penche de nouveau sur le cas de Jean-Marc Morandini, rapporte Le Parisien. Elle s'intéresse aux soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent sur l'animateur après plusieurs dépôts de plainte en 2016. Ce dernier est suspecté d'avoir poussé, fin 2015, de jeunes acteurs et amateurs à s'exhiber nus, ainsi qu'à se masturber, pour le tournage d'une websérie intitulée Les Faucons.

