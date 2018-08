Ouverture d'enquêtes après la diffusion d'images de Booba et Kaaris en prison

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ankara conteste les sanctions US devant l'OMC

Dans un contexte plus difficile, Macron redémarre mercredi son programme de réformes

18:37 POLEMIQUE «Certains vont se jeter sur l'affaire Asia Argento pour dénigrer #MeToo» A l'origine du hashtag #Balandetonporc, Sandra Muller réagit aux révélations sur Asia Argento, figure du mouvement #MeToo et accusée d'agression sexuelle...

19h54 Brésil : 11 membres présumés de gangs tués à Rio par l'armée et la police AFP

A la suite de la diffusion de ces images, l'administration pénitentiaire a indiqué à LCI avoir procédé à la fouille des cellules des détenus suspectés. "Des téléphones portables [ont été retrouvés] dans les deux cellules des individus en question. Ces individus ont fait l'objet de comptes-rendus d'incidents, au regard des éléments retrouvés dans leurs cellules et il y a une enquête qui sera mise en place par l'administration pénitentiaire", a expliqué Cédric Boyer, surveillant pénitentiaire de FO, à Fresnes, à Franceinfo.

L'affaire pourrait relancer le débat sur l'accès des détenus au téléphone portable : depuis leur rixe à l'aéroport d'Orly, le 1er août dernier, des images des rappeurs Booba et Kaaris circulent sur les réseaux sociaux. Deux enquêtes parallèles ont donc été ouvertes, rapporte RTL : une administrative et l'autre judiciaire.

