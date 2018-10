Ouragan Michael : le bilan passe à 17 morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agressions sexuelles: le pape reçoit Piñera et défroque deux évêques chiliens

Le plus grave accident depuis... Neuf alpinistes d'une expédition sud-coréenne victimes d'une tempête au Népal

Ce phénomène météorologique dévastateur a été rétrogradé en tempête tropicale. L'ouragan est passé sur la Virginie et a remonté vers le nord depuis la Floride. Michael s'éloigne désormais du territoire américain.

"Mon sentiment est qu'ils vont trouver davantage de victimes", a estimé vendredi sur CNN Marco Rubio, sénateur républicain de Floride. "Je m'attends à ce que le bilan augmente aujourd'hui et demain à mesure que nous circulons à travers les débris", a confié, également sur CNN, le patron de la Fema, l'Agence de gestion des situations d'urgence, Brock Long.

Alors que les équipes de secours poursuivaient les recherches dans les zones de Floride les plus touchées, le bilan pourrait s'alourdir : en effet, aucune victime n'a pour l'instant été rapportée dans les villes balnéaires de Floride, comme Mexico Beach ou Panama City, qui ont été dévastées par l'ouragan.

Selon les autorités, au moins 17 personnes ont perdu la vie dans les Etats américains de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Virginie.

L'ouragan Michael, qui a balayé le sud des Etats-Unis, a fait au moins 17 morts, selon un nouveau bilan. Les chaînes de télévision américaines ont dévoilé les images effroyables d'écoles, de maisons, de commerces et d'habitations entièrement ravagées. De nombreuses toitures n'ont pas résisté à la violence des vents de 250km/h.

