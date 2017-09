Ouragan Irma : Saint-Barthélemy et Saint-Martin en alerte maximale

Les Caraïbes se tiennent prêts au pire. Un énorme ouragan, baptisé Irma, s'apprête à déferler sur les iles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, placées en alerte violette par Météo France, soit le degré maximal. La Guadeloupe et la Martinique sont placées en alerte rouge. "Irma est un ouragan exceptionnellement dangereux" alerte l'institut, soulignant que les vents atteindront 300 km/h. "C'est la première fois que l'arc antillais voit arriver un ouragan si puissant et potentiellement destructeur".

These are times for the most likely arrival of winds too strong to continue hurricane #Irma prep actions. Prep now!https://t.co/EtEGhob4E6 pic.twitter.com/TgM8s76VjI — NWS (@NWS) 6 septembre 2017

L'ouragan devrait frapper à son paroxysme entre 06H00 et 12h00 (de 12 heures à 18 heures, heure de Paris). Il est classé en catégorie 5 soit l'échelle la plus élevée. Les zones à risque ont été évacuées en partie, tout comme dans les îles Keys, au large de la Floride, qui sont aussi sur la trajectoire de cette tempête, annoncée pli puissante qu'Harvey. "L'essentiel de l'action des autorités et des services a été de mettre à l'abri les gens qui risquent d'être submergés par la forte houle, parce que les zones basses risquent d'être submergées", a souligné Eric Maire, préfet de Guadeloupe sur France Info. Le passage du Cyclone sera suivi par de violentes pluies.

Plus d'informations à suivre.