Otan : le Luxembourg veut un débat sur l'offensive turque en Syrie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie: les chefs de la diplomatie turque et iranienne à Moscou pour un sommet

Vert'libs et PBD rejettent la loi sur les jeux d'argent

Des lettres et manuscrits de Proust dispersés aux enchères le 24 mai

Le ministre luxembourgeois s'inquiète de la décision de la Turquie de poursuivre les opérations militaires pour déloger les forces kurdes du nord de la Syrie après avoir expulsé les Unités de protection du peuple (YPG) de la ville d'Afrine. "Les kurdes des YPG ont aidé la coalition internationale et les forces américaines, ils ont libéré la ville de Raqa. On ne peut pas faire l'amalgame avec des terroristes", a-t-il dénoncé.

"Il faut pouvoir parler librement de tout problème qui se passe au sein de l'Otan. Les réunions ministérielles ne sont pas une caisse d'enregistrement des discussions entre les ambassadeurs", estime-t-il, alors que ce sujet a été évité depuis le déclenchement de l'offensive, bien qu'il soit "un facteur de tensions et de préoccupations".

