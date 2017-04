Oslo : un engin explosif découvert dans le centre, un homme arrêté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Dimanche sanginaire au Caire: double explosion contre une église et contre un centre de police

En savoir plus

L'engin a été découvert dans le quartier de Grønland. Cette zone animée de la capitale norvégienne, un quartier populaire comptant plusieurs communautés, a été momentanément bouclée et des restaurants et bars évacués.

Une nouvelle attaque a-t-elle été évitée ? Au lendemain de l'attentat au camion bélier, qui a fait 4 morts à Stockholm (Suède) vendredi, la police norvégienne a annoncé dans la soirée de samedi avoir neutralisé un engin suspect "ressemblant à une bombe" près du centre-ville d'Oslo. "Les artificiers de la police ont procédé à une explosion contrôlée dans la nuit de samedi à dimanche", a indiqué la police d'Oslo dans un communiqué. "Le bruit causé par l'explosion était plus fort que celui de nos seuls explosifs", a précisé un porte-parole de la police.

