Orly : un homme, suspecté de radicalisation, abattu dans l'aéroport

Un homme a tenté de dérober l'arme d'une militaire dans le terminal Orly-Sud

Il a essayé de prendre sa victime en otage mais a été abattu

Plus tôt dans la journée, il avait blessé un policier lors d'un contrôle routier

L'homme était connu de la police

Le parquet antiterroriste a décidé de se saisir de l'affaire

-------EN DIRECT--------

17h : le procureur à 19h30

Le procureur de la République de Paris, François Molins, tiendra une conférence de presse à 19H30.

16h55 : "J'ai fait des bêtises" aurait dit le suspect à sa famille

Selon l'AFP, le père et le frère du suspect se sont présentés à la police et ont été mis en garde à vue.

Ils affirment avoir été contactés, ce matin par le suspect. "J'ai fait des bêtises, j'ai tiré sur des gens et on m'a tiré dessus" racontent-t-ils.

14h15 : l'homme aurait été identifié

Selon France Info, le suspect s'appelle Ziyed Ben Belgacem. C'est un Français de 39 ans.

13h30 : Orly Ouest va rouvrir

"S'agissant d'Orly-Ouest, le terminal est ouvert de nouveau donc le trafic va reprendre progressivement", a annoncé sur Europe 1 le PDG d'Aéroports de Paris Augustin de Romanet. Concernant Orly-Sud, "les arrivées vont pouvoir de nouveau se réaliser." Pour les départs, "on risque de devoir attendre quelques heures avant de rouvrir le terminal."

#Orly #airport Info vol passagers Aéroport de Paris : 3950. depuis l'étranger +33 1 70 36 39 50 @GroupeADP @Place_Beauvau @prefpolice — Préfet Val de Marne (@Prefet94) 18 mars 2017

12h45 : Rappel des faits

Un homme, connu de la police pour des trafics de stupéfiants et soupçonné de s'être radicalisé en prison, a tiré sur des policiers avec un pistolet à grenaille, lors d'un contrôle routier, à Garge-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Il s'est enfui avant de dérober un véhicule. On retrouve sa trace dans le terminal sud d'Orly où il tente de dérober le fusil d'une militaire. Les collègues de cette dernière ont finalement fait feu pour le neutraliser. Les policiers n'ont pas trouvé de traces d'explosifs.

.@PHBrandet L'individu était connu des services de police et de justice. Il y a donc "possiblement" une motivation terroriste à cet acte. — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18 mars 2017

12h40 : François Hollande réagit

"Le Président de la République salue le courage et l’efficacité dont les policiers et militaires ont fait preuve face aux agressions commises par un individu particulièrement dangereux et qui a été mis hors d’état de nuire" annonce un communiqué de l'Elysée.

12h30 : le père et le frère arrêtés

Le père et le frère de l'homme abattu à l'aéroport d'Orly ont été placés en garde à vue, selon France Info. Une procédure classique dans ce type d'affaire.

12h : le parcours du suspect

L'homme abattu a d'abord été repéré vers 7h à Garge-lès-Gonesse (Val-d’Oise) à proximité de Stains (Seine-Saint-Denis) lors d'un contrôle routier qui tourne mal. L'homme blesse un policier avec un pistolet à grenaille avant de prendre la fuite. Quelques minutes plus tard, il intercepte et vole un véhicule à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il sera ensuite retrouvé à Orly où il a tenté de maitriser une militaire.

11h40 : Le Drian s'exprime

Jean-Yves le Drian est venu aux côté de Bruno Le Roux à Orly. "C'est une aviatrice qui a été attaquée et mise à terre par l'individu" explique le ministre de la Défense. "Elle a réussi à résister, mais les deux militaires ont trouvé utile - et ils ont eu raison - d'ouvrir le feu pour venir en aide à l'aviatrice et protéger les voyageurs qui se trouvaient aux alentours."

11h15 : Le parquet antiterroriste saisi

Le parquet antiterroriste a décidé de se saisir de l'affaire. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux va s'exprimer.

11h : une fusillade en lien ?

Un homme a tiré avec un pistolet à grenaille sur des policiers, ce matin à Stains (en Seine-Saint-Denis), lors d'un contrôle routier avant de s'enfuir. Selon l'AFP qui cite une source policière, cette agression est liée à celle d'Orly.

10h55 : opération de déminage terminée

L'opération de déminage est terminée. Aucun explosif n'a été retrouvé. L'aéroport reste cependant fermé.

10h : Les faits



Un homme a été abattu, ce samedi matin, vers 8h30, au cœur de l'aéroport d'Orly-Sud (Ile-de-France). Il avait "dérobé une arme à un militaire de l'opération Sentinelle puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport à proximité avant d'être abattu par les forces de sécurité", explique Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui souligne qu'il n'y a pas eu de blessés. Selon des témoins, interrogés par France Info, le suspect aurait ceinturé une femme militaire avant de lui prendre son arme. Les militaires auraient tenté de raisonner l'homme, en vain, avant de l'abattre.