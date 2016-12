Orlando : les familles des victimes poursuivent en justice Google, Facebook et Twitter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour Michael Steinbach, directeur général adjoint en charge de la sécurité nationale au FBI, Daech "mélangeait les plateformes de médias traditionnels, des photos de qualité et des articles de fond à des campagnes sur les réseaux sociaux qui peuvent devenir virales en quelques secondes seulement". Il serait donc difficile pour Google, Facebook et Tweeter de déceler le vrai du faux. "Indépendamment de son format, le message de la radicalisation circule à une vitesse que nous n'aurions jamais pu imaginer il y a encore quelques années", a-t-il constaté lors d'un discours prononcé en juillet dernier.

De plus, les avocats des familles indiquent que Google, Facebook et Twitter ont contribué à l'essor de Daech, lui permettant de mener "directement ou indirectement" des attaques terroristes comme celle d'Orlando.

Ces géants du Web auraient permis à Daech "d'utiliser leurs réseaux sociaux comme un outil de propagande extrémiste, de collecte de fonds et de recrutement", rapporte Mashable. Le dossier de plainte a été transmis à la cour de justice du Michigan.

Elles accusent les trois groupes d'avoir fourni un "soutien matériel" qui aurait encouragé la radicalisation du tireur Omar Mateen et inspiré son attentat.

Tandis que la police allemande cherche le vrai coupable de l'attaque qui a eu lieu à Berlin hier soir, les familles de trois victimes de la tuerie d'Orlando, porte plainte contre Google, Facebook et Twitter.

