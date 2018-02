Orange ne pourra plus vendre les chaînes du groupe TF1 à ses abonnés

Les accords de distribution entre le groupe télévisuel et Orange prennent fin, à l'occasion de la date d'échéance des contrats, hier 31 janvier. Ce jeudi 1er février, TF1 annonce dans un communiqué, qu’Orange ne pourra plus vendre MyTF1 et les chaînes en clair du groupe TF1 à ses abonnés, expliquant que cette décision intervient faute d'entente financière.

"Orange poursuit l'exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat"

S'il "regrette" l'absence d'accord avec Orange, le groupe TF1 entend néanmoins utiliser tous les moyens juridiques à disposition pour faire valoir ses droits et cette interdiction. En cause, il a constaté "qu'Orange poursuit l'exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat".

Gilles Pelisson, PDG du groupe TF1 dit "regretter cette situation qui prive les abonnés d’Orange du replay de TF1 [et ses autres chaînes]. Notre objectif reste de trouver un accord équilibré et équitable pour offrir aux téléspectateurs abonnés d’Orange une expérience à forte valeur ajoutée autour de nos programmes. Leur satisfaction est notre priorité". En revanche, des "accords équitables [...] ont été signés avec Altice-SFR en novembre 2017 et Bouygues Telecom" ce mois-ci.