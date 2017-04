Orages violents : 22 départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Evans et Neuville pour la victoire, Ogier pour le podium

Présidentielle : Jean-Louis Borloo sort du silence et soutient Emmanuel Macron

Délabré et endetté, le rail bulgare se cherche un avenir

Vents violents et pluie sont prévus…ainsi qu'une possibilité de grêle. Météo France évoque "de soudaines rafales de vent avec des valeurs localement supérieures à 100 km/h" et "des chutes de grêle significatives également possibles par places".

Elle traversera "l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin et Midi-Pyrénées", avant de s'étirer "de l'Auvergne au Languedoc en début de soirée".

Seront donc concernés : Ariège, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne et Haute-Vienne.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres