A Oradour-sur-Glane, Macron demande aux "jeunes générations" de "se souvenir" de la barbarie nazie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

GB: Theresa May en quête d'un gouvernement, fragilisé en vue du Brexit

De plus en plus d'amendes, mais pas moins de morts selon la Cour des comptes

Philippines: Les forces US participent à la libération de Marawi

Jérôme Kerviel et son avocat auditionnés en garde à vue – BFMTV.COM

Sur place, Emmanuel Macron s'est adressé aux "jeunes générations" pour les appeler à "se souvenir" de la barbarie nazie et à en tirer des enseignements pour le présent. "Se souvenir, ce n'est pas seulement se rendre dans des lieux de pèlerinage, c'est vouloir comprendre", a--t-il déclaré. "Oradour, ce n'est pas seulement un drame de guerre, ce n'est pas seulement une épouvantable tragédie, Oradour est un scandale, un scandale absolu", a déclaré Emmanuel Macron, pour qui "ce qui se produisit ce jour-là est exactement ce que la France a toujours voulu combattre"

Environ 500 enfants, venus notamment du nouveau village d’Oradour-sur-Glane, ont accueilli le président, qui s'est ensuite rendu dans les ruines de l’ancienne église du village. 450 femmes et enfants y avaient été enfermés et brûlés vifs, tandis que les hommes du villages étaient abattus dans des granges.

