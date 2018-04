Opposé à la loi asile et immigration, le député Jean-Michel Clément claque la porte du groupe LREM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le projet de loi asile et immigration adopté en première lecture

"Afin d'éviter que mon vote nourrisse quelques interprétations ambiguës ou farfelues, d'où qu'elles viennent, j'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire La République en Marche à compter de ce jour", a déclaré Jean-Michel Clément (ex-PS), anticipant ainsi sa probable exclusion par le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Richard Ferrand. 14 députés LREM se sont pour leur part abstenus sur ce projet de loi.

Opposé à ce texte, le député La République en marche Jean-Michel Clément, élu de la Vienne, a décidé de claquer la porte de son groupe de son propre gré. Il a annoncé son départ dimanche soir, après avoir voté contre le projet de loi asile et immigration, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Richard Ferrand avait menacé d’exclusion du groupe tout député LREM votant contre le texte de la loi asile et immigration. "Abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel", avait-il fait valoir.

