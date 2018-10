L'opposant russe Alexeï Navalny est sorti de prison

Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny a été libéré après plus d'un mois et demi de détention, faisant suite à deux condamnations successives. Le 24 septembre, alors qu'il sortait de prison suite à une peine de 30 jours de détention pour avoir planifié en janvier une manifestation non autorisée, il avait été arrêté et de nouveau condamné à 20 jours d'emprisonnement pour une nouvelle infraction au droit de manifestation.

La presse attendait le leader de la lutte anti-corruption à sa sortie de prison. Il a déclaré : "Au long des jours de ma détention, nous avons pu voir de nombreuses preuves de l'état terminal de dégradation du pouvoir : je pense aux échecs des services de renseignement et de l'industrie spatiale.