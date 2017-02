Opération Sentinelle : un militaire patrouillant au Louvre agressé au couteau

Un militaire a été attaqué par un homme muni de machettes, ce vendredi autour de 10h

L'attaque s'est déroulée au Caroussel du Louvre, une galerie près du musée

L'agresseur a été neutralisé par le binôme du militaire et est grievemment blessé

Le militaire a été blessé au cuir chevelu

Ce matin, au Carrousel du Louvre, un militaire en patrouille pour l'opération Sentinelle a été agressé par un homme isolé, armé de deux machettes. Blessé au cuir chevelu le militaire a tenté de le maîtriser. Selon Le Monde, c'est le binôme du militaire qui aurait alors fait feu sur l'assaillant. Ce dernier a été grivemment blessé au ventre. Il a été pris en charge par les secours et les forces de police. "Un attaquant armé d’une machette et qui avait deux sacs à dos s’est précipité sur des policiers et des militaires", a confirmé le préfet de police de Paris.

Selon la hiérarchie du militaire, il aurait crié "Allah Akbar!" Le préfet de Paris a confirmé l'hypthèse d'un attentat évisuant "une volonté d'agression avec propos qui laissaient penser à un cadre terroriste". Le Louvre est entièrement évacué, les touristes sur places sont en sécurité et vont être exfiltrés par de petits groupes.