Opération reconquête pour Edouard Philippe sur RTL et Emmanuel Macron depuis le Charles de Gaulle sur TF1

Le gouvernement redoute la journée du 17 novembre prochain. La mobilisation des "gilets jaunes" pourrait donner quelques sueurs froides au gouvernement et faire planer le spectre du blocage du pays comme lors de la grève de 1995.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe vont donc essayer de répondre à la grogne et au mécontentement des Français ce mercredi.

Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel du journal de 20 Heures de la première chaîne et dans un cadre bien particulier. Cet entretien sera en effet diffusé depuis le porte-avions Charles de Gaulle, à Toulon.

Le Premier ministre devrait préciser les différents projets évoqués par Emmanuel Macron comme l'amélioration du chèque énergie et la défiscalisation des aides régionales au transport.

Le gouvernement sera mobilisé dans les médias ce mercredi afin de faire preuve de pédagogie et pour défendre le pouvoir d'achat des Français.

