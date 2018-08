Une opération de police est en cours dans les locaux parisiens d'Actes Sud dans le cadre de l'affaire Françoise Nyssen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Angola finit par céder au FMI et sollicite un prêt de 4,5 mds de dollars

Macron endosse le rôle d'"opposant principal" à Orban et Salvini

Le Royaume-Uni va ouvrir deux ambassades au Tchad et au Niger

La ministre est dans la tourmente depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire le 23 août dernier par le parquet de Paris pour des travaux d'agrandissement présumés illégaux, en l'absence d'autorisations nécessaires et sans avoir déclaré ces ouvrages au fisc (permettant ainsi d'échapper à une taxe de 50 000 euros).

Le bâtiment est inscrit aux Monuments historiques. Les enquêteurs étaient équipés d'instruments de mesure et d'appareils photos, selon des informations du Figaro.

La ministre de la Culture a été pointée du doigt par le Canard Enchaîné. La rédaction de l'hebdomadaire a dévoilé des informations selon lesquelles Françoise Nyssen aurait effectué des travaux présumés illégaux dans les locaux parisiens de la maison d'édition entre 1997 et 2012, à l'époque où elle en était la directrice.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Françoise Nyssen. Selon une source proche de l'enquête et des informations de BFM TV, les forces de l'ordre effectuent ce mercredi des constatations au siège parisien de la maison d'édition Actes Sud. Les locaux en question sont situés dans le sixième arrondissement de la capitale.

