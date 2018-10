Opération antiterroriste dans le Nord contre une association islamique chiite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le centre Zahra qui héberge plusieurs associations dont la Fédération chiite de France, France Marianne Télé ou encore le Parti antisioniste est soupçonné par les autorités françaises de "légitimer le dihad et de faire l'apologie du Hamas palestinien ou du Hezbollah libanais. La veille, les avoirs de l'association ont été gelés par un arrêté pris par Gérard Collomb et Bruno le Maire.

Trois personnes ont été placées en garde à vue, dont une pour, notamment, possession illégale d'arme à feu. Les perquisitions ont été sollicitées par le préfet du Nord auprès du juge des libertés et de la détention du TGI (Tribunal de Grande Instance) de Paris.

C'est environ 200 policiers dont des agents du RAID et de la BRI qui étaient mobilisés ce matin dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste à Grande-Synthe Cette dernière ciblait une association islamique chiite, le "Centre Zahra France". Des perquisitions ont été menées au siège de cette dernière ainsi qu'aux domiciles des dirigeants. La préfecture du Nord a expliqué que cette opération était menée à cause de "leur soutien marqué" à "plusieurs organisations terroristes".

