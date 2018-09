On sait désormais combien gagnait Alexandre Benalla

On en sait plus sur le salaire d’Alexandre Benalla, le garde du corps d’Emmanuel Macron mis en cause dans une affaire d’abus de pouvoir qui a rejailli sur la présidence cette été. C’est un salaire de 7113 euros brut, soit environ 6000 euro nets. Il était embauché en tant qu’« agent contractuel au sein du cabinet du président de la République ». C’est beaucoup moins que certains chiffres qui circulaient et parlaient de 10.000 euros par mois.

Jusqu’ici, l’Elysée refusait de donner accès à ce document, que ce soit à la presse ou au Sénat. Alexandre Benalla avait affirmé gagner 6000 euros net par mois dans un entretien, ce qui est donc confirmé.