On connaît désormais le contenu de la loi sur la moralisation de la vie publique de François Bayrou

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

VIDEO. Bayrou refuse de commenter l'affaire Ferrand : "La loi me l'interdit"

En savoir plus

Finit le temps où les ministres pouvaient rester maires ou maires adjoints. Ils ne pourront pas non plus rester présidents d'un conseil régional ou général. Les ministres cumulant actuellement avec une fonction locale auront deux mois pour se décider quelle activité conserver.

Cette mesure s'adresse aux députés, sénateurs et "élus des grands exécutifs locaux", soit les maires à l'exception de ceux issus de petites communes. Reste à définir le seuil de population en débat parlementaire a expliqué le ministre.

Déjà annoncée pendant l'élection présidentielle par Emmanuel Macron lui-même, cette mesure d'interdiction des emplois familiaux fait écho à l'"affaire Fillon" et s'adresse aux parlementaires, ministres, élus locaux… En somme : tout représentant qui dispose d'un cabinet. Cette interdiction concerne "les ascendants, descendants et conjoints" précise le garde des Sceaux.

Première mesure phare du quinquennat Macron, ce chantier législatif s'articulera autour de deux lois et d'une révision constitutionnelle avec pour objectif d' "en finir avec le deux poids deux mesures entre représentants politiques et citoyens ordinaires".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres