L’OMS met en garde contre un « grave manque » de nouveaux antibiotiques

Une absence d’innovation à prendre au sérieux car l’OMS a rappelé en février dernier la résistance croissante aux antibiotiques avec une liste de douze familles de « superbactéries ». Le rapport pointe l’insuffisance d’options pour notamment la tuberculose résistante qui tue approximativement 250 000 personnes par an ainsi que les bactéries du type bactéries du type des Acinetobacter et des entérobactéries qui représentent une menace sérieuse pour les établissements hospitaliers.

Dans un rapport en date du 20 septembre, l’OMS met en garde contre la « menace » que constituent les bactéries résistantes aux traitements et pointe du doigt le « grave manque de nouveaux antibiotiques en développement ». L’organisation va jusqu’à parler d’« urgence sanitaire mondiale qui met sérieusement en péril les progrès de la médecine moderne » à travers la voix de son directeur le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus qui appelle à « multiplier les investissements dans la recherche et le développement pour les infections résistantes aux antibiotiques ».

