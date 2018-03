Olivier Faure : "le vrai privilégié, il passe à travers les gouttes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ceux qui sont vraiment les profiteurs, ceux qui sont dans l'évasion, dans l'optimisation fiscale, qui bénéficient des largesses de l'Etat, ceux-là, on n'y touche pas" a-t-il critiqué.

"Les privilèges, pour Emmanuel Macron, c'est le petit cheminot à 1500 euros, c'est le retraité à 1200 euros, c'est le fonctionnaire parce qu'il a la garantie de l'emploi. C'est toujours le petit. En revanche, le vrai privilégié, il passe à travers les gouttes, il a la baisse de l'impôt sur la fortune" affirme-t-il. "Pourquoi on ne touche pas aussi aux grandes fortunes? (...) Ce gouvernement n'est pas un gouvernement juste. Je veux bien qu'on touche aux privilèges, mais qu'on touche à tous les privilèges".

Olivier Faure enfile son nouveau costume de patron du PS. Invité sur RMC, le député a contesté la politique gouvernementale contre les cheminots. S'il reconnait que la SNCF a "des difficultés", il estime qu'on "ne discute pas avec un ultimatum. On négocie, (...) pas avec un pistolet sur la tempe", avec "un gouvernement qui a déjà fait ses choix" précise-t-il. Jugeant le service public "menacé", il ira manifester "en soutien" le 22 mars prochain, lors de la mobilisation nationale.

