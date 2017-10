Olivier Faure : "Cette majorité donne parfois l'impression de céder à une forme de paranoïa"

Après 5 mois de présidence, Emmanuel Macron est évidemment loin de faire l'unanimité auprès de ses opposants. Dans le Parisien, le président de la Nouvelle Gauche, Olivier Faure critique les méthodes du chef d'Etat. "Emmanuel Macron avait promis de gouverner en s'appuyant sur une majorité ouverte au-delà des clivages droite-gauche. Or, on constate que la politique conduite s'inscrit dans la plus pure tradition libérale de la droite française. Juppé ou Fillon n'auraient pas fait différemment. Il n'a tenu aucun compte des propositions constructives de l'opposition" déplore le patron du groupe socialiste Nouvelle Gauche.

"Lors des législatures précédentes, même lorsque Nicolas Sarkozy était à l'Elysée, les députés gardaient leur rôle de représentants du terrain vers le pouvoir exécutif" poursuit-il. "Aujourd'hui, en dehors des stages de « team building » au cours desquels les députés LREM s'instruisent à la cohésion de groupe, le dialogue habituel entre la majorité, le Premier ministre et le président de la République n'existe pas ou n'est pas perceptible."

"Le plus choquant, c'est que même les amendements qui ne font que reprendre des promesses du candidat Macron sont retoqués" critique Olivier Faure. "Par exemple, l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour être élu ou encore l'augmentation progressive à 0,55 % du PIB de l'aide au développement. Cette majorité donne parfois l'impression de céder à une forme de paranoïa."