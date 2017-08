Des œufs contaminés en France

Un temps épargnée, la France a finalement bien été touchée par la crise qui touche les œufs européens, contaminés par le fipronil, une molécule potentiellement mortelle pour l'homme si elle est consommée en grande quantité. "Les autorités européennes ont informé la France le 5 août en fin d'après-midi et le 6 août, que 13 lots d’œufs contaminés en provenance des Pays Bas avaient été livrés à deux établissements de fabrication d’ovoproduits (produits qui ont été obtenus à partir de l’œuf, de ses différents composants ou de leurs mélanges, après élimination de la coquille et des membranes, et qui sont destinés à la consommation humaine) de la Vienne et du Maine et Loire entre le 11 et le 26 juillet 2017" explique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.

"Les professionnels de l'amont (producteurs d’œufs) ont été informés et il leur a été demandé de vérifier leurs approvisionnements."

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de saisir l’Anses pour obtenir un avis sur les risques pour la santé humaine liés à l’ingestion d’œufs ou de produits contaminés par le fipronil.