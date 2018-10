L'oeil du puissant ouragan Michael vient d'atteindre la Floride

L'Amérique retient son souflle avec le passage d'un puissant ouragan. D'après les météorologues, l'oeil de l'ouragan Michael a atteint la Floride.

Le nod-ouest de la Floride a commencé à faire face à l'ouragan Michael, "potentiellement catastrophique". Selon des précisions de l'Agence américaine océanique et atmosphérique, il a touché terre aux alentours de 17h30, près de la ville de Mexico Beach, siuée sur le golfe du Mexique.

Le gouverneur de l'Etat, Rick Scott, redoute une tempête meurtrière. Sur une échelle de cinq niveaux, Michael est passé en catégorie quatre ce mercredi. Selon des précisions du Centre national des ouragans (NHC), il est accompagné de vents à 250km/h.

Des inondations et de très fortes précipitations sont également redoutées.

300.000 citoyens américains sont déjà privés d'électricité.

Au total, plus de deux millions de personnes sont en cours d'évacuation.

Donald Trump a déclaré l'état d'urgence en Floride.

L'ouragan Michael serait l'un des plus puissants depuis plus de cent ans.

"The storm has made landfall just to the northwest of Mexico beach... It actually strengthened as it made landfall," reports meteorologist @JenniferGrayCNN https://t.co/AJPgPSFBMf pic.twitter.com/ME1K5HscHw

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 10 octobre 2018