Octogénaire assassinée à Paris : les deux suspects mis en examen, Macron condamne "un crime épouvantable"

D’après des informations de plusieurs médias dont Europe 1, les deux suspects dans l'enquête sur le meurtre de l'octogénaire Mireille Knoll à Paris ont été mis en examen. Ils sont poursuivis pour homicide volontaire "en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion", "vol aggravé par trois circonstances" et "dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux".

Lundi soir, les deux hommes avaient été déférés. Le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite du meurtre.

Les deux hommes étaient connus des services de police. Un des deux mis en examen était un voisin de la vieille dame. Il avait l'habitude de passer la voir et s’était rendu dans l'appartement le jour du meurtre. Selon une source policière, il était connu pour des affaires de viol et d'agression sexuelle et le second suspect l’était pour des faits de vols avec violences.

Mireille Knoll, une rescapée de la Shoah de 85 ans née en 1932 à Paris, avait été retrouvée morte vendredi soir dans son appartement du 11e arrondissement de la capitale, le corps en partie carbonisé. Lundi soir sur Twitter, Emmanuel Macron avait évoqué son "émotion" et condamné "un crime épouvantable".