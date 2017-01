Les océans de la Terre se réchauffent en permanence depuis 50 ans

D’après un article paru mercredi dans la revue scientifique Science Advances, les océans se réchauffent de manière constante depuis 50 ans. Il confirme un diagnostic établi en 2015 par les chiffres sur la température mondiale produits par l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA).

Mais il va à l’encontre de l’argument souvent utilisé par les climato-sceptiques, le « global hiatus », selon lequel il y a eu une pause entre 1998 et 2014 dans le réchauffement climatique.

La température moyenne à la surface des mers a été constante, à 0,12°C par décennie entre 1951 et 2012. C’est ce qu’avait déjà établi un rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Elle avait était fixée aussi à 0,07 °C par décennie entre 1998 et 2012 mais elle en réalité restée de 0,12°C, corrigent aujourd’hui les scientifiques.

"Nous avons vérifié nous-mêmes en utilisant différentes méthodes et données et avons conclu que la NOAA avait raison, une conclusion à laquelle est également parvenue dernièrement l'Agence météorologique japonaise en utilisant des données encore plus récentes" a déclaré Kevin Cowtan de l’université de York.

Ce sont des chercheurs des universités de Berkleley (Californie) et York (Royaume-Uni) qui sont derrière ces travaux.