Obsolescence programmée : le parquet de Nanterre ouvre une enquête contre Epson

Concernant Apple, la firme américaine avait admis, la semaine dernière avoir délibérément ralenti les anciens modèles de iPhone, provoquant une action de groupe aux Etats-Unis et une plainte en France.

"C'est une très bonne nouvelle, pour la première fois en France et à notre connaissance dans le monde, les autorités judiciaires d'un pays se saisissent d'un cas d'obsolescence programmée" a réagi auprès de l'AFP Maître Émile Meunier, avocat de l'association.

Le début d'une nouvelle ère ? Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre contre le géant Epson pour "obsolescence programmée" et "tromperie." Cela fait suite à une plainte, en septembre dernier de l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée), qui vient d'ailleurs de porter plainte contre Apple pour les même raisons.

