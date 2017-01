Obamacare, gaz de schiste, nominations… : les premières mesures du président Trump

C'était sa cible préférée. C'est donc sans surprise que l'Obamacare a été la première victime de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Pour le moment, pas d'abrogation, comme il l'avait promis pendant sa campagne mais un décret-loi pour réclamer aux agences fédérales pour limiter son application dans la mesure du possible. Pour la suppression du texte, il faudra en revanche passer par le Congrès.

.@potus signs documents to allow Mattis and Kelly to be sworn in & exec order on #Obamacare pic.twitter.com/CdGcGlyfbI

— Sean Spicer (@PressSec) 21 janvier 2017