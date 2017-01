"Obama déteste l'Amérique" : une invitée virée du plateau de BFMTV

À l’occasion de la passation du pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump, l’auteure pro-Trump Evelyne Joslain était l’invitée de BFM TV. Elle devait commenter l’investiture du nouveau président des Etats-Unis. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu sur le plateau de la chaîne.

En effet Evelyne Joslain a déclaré en plain direct : "Obama, franchement il fait partie des gens qui détestent l’Amérique. Il a servi son idéologie mais pas l’Amérique." a-t-elle déclaré. Avant de continuer "Je remets en cause son patriotisme et sa dévotion à l’église qu’il fréquentait. Je pense qu’il était en désaccord avec lui-même sur beaucoup de choses. Je pense qu’il était plus musulman dans son cœur que chrétien. Il n’a pas voulu prononcer le terme d’islamisme radical, ça lui écorchait les lèvres.

Je pense que dans son cœur, il est musulman, mais on en a terminé avec lui, Dieu merci."

L’intervention hallu d’Évelyne Joslain sur @BFMTV: “Obama déteste l’Amérique. Je pense qu’il était plus musulman dans son cœur que chrétien” pic.twitter.com/0aLwSaLtMj — Jérémie Maire (@jeremiemaire) 20 janvier 2017

Innaceptable

Des propos très durs qui ont installé un certain malaise. D’après Buzz Feed, Evelyne Joslain a même été priée de quitter le plateau. "Ce sont des propos scandaleux. On lui a demandé immédiatement de quitter le plateau. Elle nous a été recommandée par les “Republicans Overseas” puisqu’on cherchait à avoir une sensibilité pro-Trump sur le plateau. C’était une mauvaise recommandation. Pour nous ce sont des propos inacceptables sur notre antenne. On les condamne fermement ", a commenté Hervé Béroud, directeur général de BFMTV, contacté par Buzz feed.

Sur la Toile, les internautes ont également réagi.

Je viens d'entendre Evelyne Joslain, sur BFMTV, dire qu'Obama "était musulman dans son coeur". #whaou — Clément Daniez (@cdaniez) 20 janvier 2017