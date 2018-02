Nutella : le patron d'Intermarché ne veut pas être tenu responsable des bousculades

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Désormais, une loi va interdire ce genre de promotions. "Les promotions à -70%, nous sommes maintenant dans l'obligation de les arrêter" souligne-t-il. "Mais nous continuerons à proposer de bonnes affaires à nos clients pour certains produits de grande consommation non agricoles ou fortement transformés."

Pour autant, il estime que les scènes de bousculades doivent être mieux comprises, notamment au niveau politique. "Ces excès, et l'image qu'ils nous renvoient de notre société, doivent être lus comme révélateurs d'une vraie attente des consommateurs en termes de pouvoir d'achat", affirme-t-il. "Nous ne serions être tenus pour responsables de ce qui est un symptôme."

"Je vous révèle que cette opération n'a pas été réalisée sans partenariat avec le groupe Ferrero, qui nous avait signé un mandat. En revanche, Intermarché a fixé le prix de vente. Cette opération, en période de soldes, est cofinancée d'une part par l'industriel et d'autre part par nos soins" explique-t-il. Le géant italien avait, de son côté, renvoyé la responsabilité des heurts à l'enseigne.

Pour la première fois depuis les bousculades provoquées par une promotion de 70% sur des pots de Nutella, le patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, s'explique auprès du JDD. "Nous n'avions pas imaginé une telle effervescence. Il y a eu de réels débordements physiques dans une dizaine de magasins, et beaucoup d'incivilités ailleurs" reconnait-il.

