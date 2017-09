Le numéro de portable d'Emmanuel Macron a été dévoilé sur Internet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Dans tous les cas, Emmanuel Macron détient autre téléphone portable comme le montre sa photo officielle. Il va donc pouvoir travailler et surtout pouvoir joindre ses ministres, même la nuit comme il a coutume de le faire, selon de nombreux médias.

"Le portable d'Emmanuel (Macron) a été piraté !", selon le ministre de premier rang, affirme Challenges ce lundi 18 septembre. Concrètement, le numéro privé du chef de l'Etat s'est retrouvé sur la Toile à cause d'un journaliste qui s'est fait voler son portable. Conséquence, Emmanuel Macron a reçu une centaine de messages, dont certains n'ont pas toujours été "flatteurs", précise Challenges. Cependant, l'engin n'était pas souvent utilisé par le président de la République. En outre, comme l'indique Challenges, beaucoup de personnes avaient le numéro de téléphone dévoilé sur l'Internet.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres