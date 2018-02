Nuit de la solidarité : 3 624 sans-abri recensés à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La cybercriminalité coûte 600 milliards de dollars par an Il y a 25 min

14h34 L'homme et le loup: une longue histoire de passion et de peur AFP

En savoir plus

Mais le chiffre final reste inconnu puisque cette même nuit, un grand nombre de lits étaient mis à disposition, plan hivernal oblige, dont 1 600 places qui seront fermées dès le 31 mars. En outre, certains espaces comme des talus de périphérique ou des chantiers n’ont pas été explorés. « Pour accueillir tout le monde, il nous manque bien 3 000 places pérennes. Il faut donc conjuguer les efforts de l’Etat et de la Ville », a déclaré Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris chargée des solidarités et de la lutte contre l’exclusion.

In fine, il ne faut pas oublier les 672 personnes hébergées, pendant cette période de grand froid, dans des gymnases et des salles de mairie.

Répartis en 350 équipes, ils ont compté 2 025 sans-abri dormant dans la rue. A ces personnes-là, il faut ajouter les 200 recensées par la SNCF dans les gares, 49 dans les services d’urgence des hôpitaux de l’Assistance publique, 377 dans les stations de métro et de RER, 112 dans les parkings gérés par Vinci – qui s’était associé à l’opération –,129 personnes qui dormaient dans le Bois de Vincennes, 20 autres dans le Bois de Boulogne, et 40 dans le parc de La Colline, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres