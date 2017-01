Nuit du réveillon : comment Bruno Le Roux a minimisé le nombre total de voitures brûlées

Selon les chiffres officiels du bilan communiqué par le ministre de l'Intérieur au lendemain de la Saint-Sylvestre, le nombre de véhicules brûlés en France pendant la nuit du réveillon serait presque satisfaisant. "Le phénomène des voitures incendiées est contenu", a même déclaré Bruno Le Roux, assurant que le réveillon du 31 décembre 2016 s'était déroulé "sans problème majeur".

"Cette année encore, le bilan des véhicules brûlés montre qu'aussi intolérable soit-il, le phénomène est contenu par rapport à 2016, avec 650 mises à feu directes, là où elles étaient à 602 l'an passé", a précisé le ministre.

Comme le relève le journal Le Monde lundi 2 janvier, Bruno Le Roux fait seulement état des "mises à feu directes", afin de mettre en avant une baisse supposée du nombre de véhicules incendiés.

Même en ne retenant que ce simple chiffre, il est possible de constater une hausse de 8 % par rapport au réveillon du 31 décembre 2015, notent "Les décodeurs".

"Sur les cinq dernières années, le nombre total de véhicules brûlés – directement ou indirectement – a diminué de 20 %", affirme pourtant Bruno Le Roux, sans communiquer le chiffre général.

Dans le détail, 804 voitures avaient été brûlées en 2016, 940 en 2015, 1 067 en 2014 et 1 193 en 2013. En tenant compte de la baisse de 20% indiquée par le ministre de l'Intérieur, il est possible d'affirmer que 954 véhicules ont été détruits par le feu en France le 31 décembre 2016, soit bien plus que les 650 "mises à feu directes" évoquées par la place Beauvau.

