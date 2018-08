Nucléaire : ce rapport qui préconise la construction de six nouveaux EPR

Mardi 28 août au matin, sur France Inter, Nicolas Hulot claquait la porte du gouvernement et annonçait sa démission. Dans la foulée, le ministre sur le départ rappelait la "folie inutile" que constitue, selon lui, le nucléaire. Mais une mission révélée ce jeudi par Les Echos, et lancée conjointement par l'écologiste et son ex-collègue Bruno Le Maire, au printemps dernier, préconise la construction de six nouveaux EPR à partir de la prochaine décennie.

Pour ce rapport, deux "historiques" du secteur ont été missionnés : d'une part, Yannick d'Escatha, jadis administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et désormais conseiller du PDG d'EDF.

Et d'autre part, Laurent Collet-Billon, délégué général à l'Armement jusqu'à l'an dernier. Quand le premier devait s'atteler à l'aspect militaire du rapport, le second était en charge du volet civil.

Au terme de plusieurs semaines d'auditions, le rapport a été envoyé au gouvernement au cour de l'été. "Il n'a pas été officiellement remis mais il a été envoyé pour classification [secret-défense, NDLR]", a indiqué une source aux Échos. "On ne peut pas arrêter de construire", estiment notamment ses auteurs, qui suggèrent la construction d'un premier EPR en 2025 en prévision d'une entrée en service en 2035. "La construction d'un deuxième réacteur serait lancée deux ans après le premier, et ainsi de suite pour construire ces trois premières paires", précise en outre le quotidien.