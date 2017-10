Nucléaire iranien: Trump ne quitte pas l'accord mais refusera de le certifier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une fois de plus, le président américain fera pratiquement cavalier seul sur ce dossier, négocié par Barack Obama. La Russie a réagi à cette annonce par la voix du porte-parole du Kremlin. "Ce genre d'actions de la part des Américains va avoir des conséquences très, très négatives, c'est évident." Le président américain va s'exprimer sur le dossier, ce vendredi, en fin d'après-midi.

En effet, pour être appliqué, l'accord doit être certifié par le président américain auprès du Congrès. Selon le chef de la diplomatie américain, Donald Trump va donc refuser cette certification. "L'accord nucléaire de 2015 sur le nucléaire iranien est l'une des transactions les plus déséqulibrées auxquelles ont participé les Etats-Unis. Il a donné au régime un soutien financier immédiat, qu'il pourrait utiliser pour financer le terrorisme" a justifié le président américain dans une allocution. "Nous allons décider de sanctions supplémentaires sur le régime iranien" a-t-il souligné.

Après avoir annoncé son retrait de l'Accord sur le climat, Donald Trump s'attaque à un dossier bien plus sensible, celui sur le nucléaire iranien. S'il avait promis de "déchirer" ce dernier, il a finalement opté pour une action moins définitive. Si les Etats-Unis ne quitte pas l'accord, ils refuseront néanmoins de le certifier.

