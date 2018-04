Nucléaire iranien : Emmanuel Macron annonce vouloir travailler avec Donald Trump sur un nouvel accord

Ce mardi 24 avril, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont exprimés lors d'une conférence de presse commune. C'est le président américain qui a pris la parole en premier. "C'était la visite d'un grand ami. Notre relation est essentielle", a-t-il d'abord lancé, avant de s'exprimer sur les frappes américaines, britanniques et françaises en Syrie.

Donald Trump fustige l'accord iranien

"Nous avons attaqué le programme d'armes chimiques de la Syrie. Monsieur Emmanuel Macron, je vous remercie pour cet effort très joliment exécuté", a-t-il déclaré. Interrogé par un journaliste américain sur le départ éventuel des troupes américaines de Syrie, Donald Trump a répondu : "J’aimerais quitter la Syrie, nos guerriers ont fait un excellent travail, ils ont lutté contre Daech et nous avons rendu un grand service aux pays voisins mais nous ne souhaitons pas donner carte blanche à l'Iran sur la Méditerranée.

Nous allons rentrer au pays bientôt, nous avons conclu presque tout notre travail sur Daech en Syrie et en Irak. Mais je veux que nous rentrions au pays en ayant accompli ce qu’on a à accomplir. En fait ce qu’ils auraient dû faire, avant de leur donner l’Iran, c’est incorporer la Syrie : avant de donner ces sommes d’argent considérables, 1,8 milliard en liquide, ils auraient dû signer un accord qui portait sur l’Iran, le Yémen, la Syrie. Nous allons bientôt rentrer au pays mais nous voulons y laisser une marque forte et durable".

En outre, lors de son allocution, le président américain a vanté la bonne santé économique de son pays et salue les résultats économiques français. Il n'a cependant rien dit concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Quelques instants plus tôt, au début de la séance de travail dans le bureau ovale, il l'avait qualifié de "désastreux". "Les gens connaissent ma position sur l'accord iranien, c'est un accord horrible", a-t-il déclaré en présence d'Emmanuel Macron.

"Nous devons travailler avec l'Iran et avec les différentes parties"

Mais c'est Emmanuel Macron qui a annoncé une nouvelle concernant cet accord : "Nous souhaitons travailler sur un nouvel accord avec l'Iran". "Vous avez rappelé quelles étaient vos positions de campagne et en tant que dirigeant des Etats-Unis", a-t-il lancé à Donald Trump. "Il n’y a pas de mystère pour dire que nous n’avons pas les mêmes positions de départ, et que nous n’avons pas pour habitude d’en changer au gré du vent. Vous pensez que l’accord négocié avec l'Iran est un mauvais accord. Je dis qu’il n'est pas suffisant mais qu'il nous permet d’avoir un contrôle sur les activités nucléaires jusqu’en 2025".

"Si nous souhaitons travailler sur un nouvel accord avec l’Iran, ce dont nous avons besoin c’est de couvrir ces 4 sujets : couvrir toute l’activité nucléaire de l'Iran ; à long terme, qu’il n’y ait pas d’activité [nucléaire militaire] iranienne; stopper les activités balistiques dans la région; créer les conditions d’une stabilité politique dans la région et de contenir l’influence iranienne", a-t-il détaillé. "Nous devons travailler avec l'Iran et avec les différentes parties. Nous devons travailler pour obtenir un accord équitable afin de résoudre les problèmes dans leur ensemble. Sinon, il faudra retourner dans la région car il y aura un autre groupe terroriste", a-t-il insisté en répondant un peu plus tard à une question d'un journaliste américain sur le nouvel accord iranien qu'il souhaite obtenir avec Donald Trump. "On ne déchire pas un accord pour aller nulle part. On construit un accord qui est plus large", a-t-il affirmé, précisant que la France ne va pas changer de position sur l'accord iranien. "Nous devons travailler à l’échelle du 'small group', avec la Russie et la Turquie aussi, pour élaborer cette méthode pour aller vers ce nouvel accord", a-t-il ajouté.