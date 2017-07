Nucléaire : "je n’ai pas dit qu’il fallait fermer 17 réacteurs" assure Nicolas Hulot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le ministre s'est aussi exprimé sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. "Tout le monde connaît mon opinion là-dessus, je n’ai jamais été convaincu par l’utilité du projet" avance-t-il. "Maintenant, le dossier est dans les mains des médiateurs, pour vérifier que tous les scénarios ont été étudiés. La décision se fera de façon impartiale (…) Très sincèrement, personne n’est malhonnête dans ce dossier mais tout le monde n’a pas la même grille de lecture (…) Il y a des besoins avérés pour absorber le trafic mais on a été au plus facile, tout n’a pas été étudié."

"Soyons clairs, je n’ai pas dit qu’il fallait fermer 17 réacteurs. J’ai juste rappelé que, pour appliquer la loi, certains scénarios prévoient qu’on en ferme 17, voire plus. Or jusque-là tout le monde a fermé les yeux là-dessus" souligne Nicolas Hulot.

Nicolas Hulot tente de trouver sa place. Dans un gouvernement qui se veut "pragmatique", le ministre tente de trouver le bon équilibre, notamment pour réduire de 50% d'ici 2025 la part du nucléaire dans l'énergie. "Arriver à cet objectif en 2025 est un véritable défi, qui peut sembler insurmontable. Le sujet est tellement sensible que tout le monde l’a enfoui. On a déjà perdu des années précieuses. Je ne veux pas de mystification" assure le ministre dans Ouest-France. Il est notamment revenu sur la fermeture de 17 centrales.

