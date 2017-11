Nouvelles menaces contre Charlie Hebdo

"J'espère que vous allez encore mourir !", "…venez pas pleurer quand y'aura vos corps en morceaux"… Des messages comme ceux-ci on en compte des dizaines, voire des centaines sur les réseaux sociaux depuis mercredi et la sortie de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Ce dernier a fait sa Une du 1er novembre avec une caricature de Tariq Ramadan. On y voit l'islamologue, accusé par plusieurs femmes de viol, représenté avec un immense sexe en érection qui déclare "Je suis le 6e pilier de l'islam" accompagné d'une étiquette "viol".





Il n'en fallait pas plus pour que des torrents de violence se déchaînent contre l'hebdomadaire satirique, beaucoup de réactions provenant de membres de la communauté musulmane qui y voient un affront contre l'islam. Pour beaucoup, l'hebdomadaire fait de l'islam une obsession alors qu'entre 2005 et 2015 seulement 38 unes sur 523 mettaient la religion en première place. Seulement sept concernaient l'islam et 21 le christianisme (source : Le Monde).

Dans cette nouvelle caricature, ce n'est pourtant pas l'islam qui est visé mais l'islamologue. Pour le rappeler, de nombreux internautes se sont eux aussi mobilisés et les messages de soutien au journal et aux membres de la rédaction de Charlie Hebdo fleurissent également sur les réseaux sociaux.

Enfin, la provocation au terrorisme sur internet est un délit pour lequel les concernés encourent sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.