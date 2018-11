Nouvelles évacuations préventives à Marseille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Deux immeubles de la rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, se sont effondrés lundi, vers 9h du matin. Un autre immeuble voisin est tombé quelques heures plus tard, lors des opérations de secours. Un des bâtiments, au numéro 65, n'était pas fermé et abandonné. Neuf appartements étaient occupés. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait estimé qu'il y avait "peu de chance que l'on puisse trouver des poches de survie".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres