"Nouvelle vie, nouveaux défis ! Tu vas adorer !" : quand Nicolas Sarkozy encourage Barack Obama

"Nouvelle vie, nouveaux défis ! Tu vas adorer !" Voici le tweet en anglais que Nicolas Sarkozy a adressé ce vendredi à Barack Obama, alors que celui-ci cède sa place à Donald Trump. "Je te souhaite le meilleur, cher @Barack Obama", a ajouté l'ancien Président de la République, qui a pris sa retraite politique en novembre après son échec à la primaire de la droite à la présidentielle.

New life, new challenges ! You’re going to love it ! I wish you the best, Dear @BarackObama. pic.twitter.com/66VRJmY9H4

— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 20 janvier 2017