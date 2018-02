Une nouvelle "victime de Tariq Ramadan" signalée à un procureur fédéral américain

"Ce n'est pas une vaste conspiration internationale. Ce n'est pas non plus la façon dont des gens sont condamnés à tort. Les personnes condamnées injustement ne sont pas accusées de multiples crimes similaires dans différents pays", écrit l'avocate. "Je sais que c'est dur pour notre communauté, mais ça ne nous sert à rien de faire l'autruche. Il passera certainement quelques temps en prison, et ce sera probablement juste", ajoute-t-elle.

Me Chaudry n'est pas une inconnue : spécialiste des cas difficiles, elle a été rendue célèbre aux Etats-Unis pour son implication dans l'affaire du meurtre de la lycéenne Hae Min Lee, un dossier vieux de ving ans.

L'avocate dit prévoir des difficultés à venir, le système judiciaire américain est plus dur que le français, explique-t-elle. En l'absence de juge d'instruction, les enquêtes pour viols "effectuées après le rapport de police ne sont montrées au procureur qu'avec un dossier comportant des preuves et des allégations très complètes", écrit Marianne. "La victime présentée par Me Rabia Chaudry doit donc avoir présenté un rapport solide au procureur", estime le magazine.

Ce sera à l'Etat, représenté par ce procureur, de décider des éventuelles charges contre Tariq Ramadan, actuellement en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Il est incarcéré pour viols, qui auraient été commis le 9 octobre 2009 et entre mars et avril 2012.