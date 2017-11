Nouvelle journée de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron

Après les journées de mobilisation du 12 septembre, du 21 septembre et du 18 octobre, quelque 170 manifestations sont organisées, ce jeudi, dans toute la France, par les opposants à la politique d'Emmanuel Macron. Car pour le patron de la CGT, Philippe Martinez, "les grèves et les manifestations restent, en France comme partout dans le monde, efficaces". Ordonnances de la loi Travail, hausse de la CSG, mesures d'économies dans la fonction publique, réforme à venir de l'assurance chômage…les sujets de mécontentements sont nombreux.

Et pour la première depuis le début du quinquennat, FO va se joindre la CGT - tout comme Solidaires et/ou la FSU, ainsi que des organisations de jeunesse (Unef, UNL, Fidl). Ce ralliement a été qualifié de "bonne nouvelle» par la CGT. Cependant, la division syndicale est encore bien présente : la CFDT et la CFE-CGC critiquent les ordonnances de réforme du code du travail et les mesures d'économies dans la fonction publique, mais n'ont pas rejoint l'appel, malgré les demandes insistantes d'une partie des militants.