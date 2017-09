Nouvelle enquête sur Uber aux Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Zello, l'appli la plus téléchargée

Levothyrox: les patients mécontents ne désarment pas et annoncent une plainte

Plus d'information sur l'image Kate Millett (à droite) lors de sa fête d’anniversaire, le 21 mai 1979, à New York. © Ron Frehm / AP Photo

Exode massif en Floride et à Cuba pour fuir l'ouragan Irma

Ligue 1: premier but sous le maillot du Paris SG pour Kylian Mbappé

En savoir plus

Pas de quoi redorer l'image d'Uber, embourbé dans plusieurs scandales qui essaye quand même de se racheter une virginité. Pour redorer son image auprès du public, la firme en Angleterre joue la carte de l'environnement. A Londres, Uber a annoncé sa volonté de faire passer l'intégralité de sa flotte à l'électrique d'ici à 2025. De quoi justifier une légère hausse des prix pour les Londoniens. Et même là, si la démarche paraît louable, la firme ne fait pourtant que s'aligner sur la législation locale. En 2015, une loi a été votée prévoyant que tous les véhicules de location privés servant au transport de personnes doivent fonctionner aux énergies vertes dans la capitale britannique.

L'entreprise pouvait alors voir quels chauffeurs étaient à proximité et quels étaient les tarifs qu'ils exerçaient. Deuxième but de Hell toujours selon le WSJ, repérer les chauffeurs qui travaillaient pour les deux sociétés pour pouvoir les inciter à quitter la concurrence.

But de la manœuvre

Le Wall Street Journal révèle que l'entreprise Uber fait l'objet d'une nouvelle enquête de la part de la justice américaine. Elle est soupçonnée d'avoir espionné la concurrence à l'aide d'un logiciel baptisé "Hell" (enfer en anglais). Le logiciel aurait permis de suivre les chauffeurs travaillant également pour son concurrent Lyft jusqu'en 2016. Uber a confirmé les révélations du Wall Street journal et s'est contenté d'ajouter pour l'AFP que la firme "coopère avec l'enquête".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres