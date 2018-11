Nouvelle-Calédonie : les dernières heures de la campagne avant le référendum sur l'indépendance

La Nouvelle-Calédonie vit les derniers instants d'une campagne électorale majeure. Ce territoire de 270.000 habitants s'apprête à vivre une journée historique ce dimanche. Près de 175.000 électeurs de cet archipel français, depuis 1853, sont en effet appelés à se mobiliser dans le cadre du référendum sur l'indépendance.

Les citoyens devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Le résultat du scrutin devrait être connu dimanche soir (lundi matin en métropole). D'après les sondages, le non à l'indépendance devrait l'emporter à 63 à 75%.

Les Kanak ont appelé à boycotter le scrutin.

Différents partis politiques défendent le maintien de la Nouvelle-Calédonie comme le Rassemblement LR, les Républicains calédoniens et Calédonie ensemble (droite modérée).

Les principaux arguments en faveur du maintien du rattachement à la France concernent le système éducatif, le passeport européen ou bien encore les 1,3 milliard d'euros d'aides annuelles apportés par la France.

Reste à savoir si la mobilisation sera importante ce dimanche. Le résultat sera scruté avec beaucoup d'attention.

Le Premier ministre Edouard Philippe effectuera d'ailleurs une visite en Nouvelle-Calédonie lundi prochain, au lendemain du vote, après sa tournée de trois jours au Vietnam.

Ce référendum marque une étape majeure dans le processus de décolonisation. Les habitants et les citoyens de Nouvelle-Calédonie ont été marqués par les tensions entre les Caldoches et les Kanak ainsi que par le drame de la grotte d'Ouvéa en mai 1988. La prise d'otages et l'assaut avaient provoqué la mort de 25 personnes.