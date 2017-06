Nouvel attentat à Londres : 6 morts 48 blessés 3 suspects abattus

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaques à Londres, six morts et 48 blessés, dont des Français

Attentat de Londres: six morts, trois assaillants abattus (police)

Attentats de Londres: ce que l'on sait des attaques du London Bridge et Borough Market

Le bilan est de 6 morts, plus les trois assaillants, ainsi que 48 blessés hospitalisés.

Vers 22.08 h, heure de Londres, 23.08 h Paris, une camionnette blanche fonce en zig-zaguant sur le trottoir du London Bridge.. Plusieurs personnes sont renversées, puis trois hommes sortent du véhicule, et poignardent des passants.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres