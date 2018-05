Un nouvel attentat déjoué en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un de ses proches arrêté avec lui a été mis hors de cause et remis en liberté, précise le média. "L'interpellation a eu lieu dans le 18e arrondissement parisien" vendredi 11 mai, a confié à l'AFP une source proche de l'enquête, précisant qu'un des deux hommes "reconnaît avoir voulu passer à l'acte".

En citant une source judiciaire, L'Obs affirme que l'un des deux hommes, âgé de 20 ans, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et écroué mardi.

