Un nouveau traitement permet à des patients paralysés de remarcher

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Masters 1000 Paris: Djokovic et Cilic prennent rendez-vous

"Rassurez-vous, je ne lâche rien" : à Honfleur, Macron prend l'air et un bain de foule

"Rassurez-vous, je ne lâche rien" : à Honfleur, Macron prend l'air et un bain de foule

Résultat, grâce à de longues et intenses scéances d'entraînements, les patients sur lesquels ce traitement a été testé, remarchent à l'aide de béquilles ou de déambulateurs. Mais ce n'est que le début, affirment les scientifiques. La suite ? Tester ce traitement sur cinq autres patients paralysés depuis plus longtemps, puis sur des patients accidentés depuis peu.

Le principe de ce traitement ? Insérer un implant dans le bas du dos des passiants, au plus proche de la moelle épinière. Cet implant est dirigé à distance par un ordinateur, ou une tablette, qui lui transmet des signaux électriques permettant de l'activer. L'implant peut alors, à son tour, stimuler les nerfs qui commandent les muscles de la jambe. Pour être efficace, cette stimulation doit se dérouler selon un schéma très précis : c'est-à-dire mimer au plus prêt la séquence naturelle des activations en jeu dans le processus de marche.

Trois hommes aux jambes paralysées pensaient ne plus jamais pouvoir marcher mais un traitement innovant leur a redonné cette possibilité. C'est l'Ecole polytechnique de Lausanne qui a mis au point ce protocole de stimulation électrique de la moelle épinière dont les résultats, bluffants, ont été publiés aujourd'hui dans la revue scientifique Nature.

