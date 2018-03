Le nouveau passeport britannique sera… français

"Une humiliation". Voilà comment a résumé l'ancienne ministre britannique Priti Patel dans The Sun l'affaire du "passport gate." En pleine bataille entre Londres et l'Europe, dans le cadre des négociations sur le Brexit, la presse anglaise affirme que le prochain passeport, qui symbolisera le retour à la souveraineté nationale, sera probablement produit par… des Français. En effet, cette production est associée à un appel d'offre que Gemalto, entreprise tricolore, est sur le point de gagner. "Quand je pense que nous avons entendu ces dernières semaines des ministres venir joyeusement dans les médias pour parler des passeports bleus et du fait que ce passeport bleu était une icône de l'identité britannique" a pesté sur la BBC Martin Sutherland, patron de De La Rue, l'entreprise (britannique) concurrente.

Le gouvernement de Londres a rappelé que la procédure n'était pas tout à fait achevée mais aussi que certains passeports britanniques sont déjà fabriqué à l'étranger. Cette affaire est néanmoins l'occasion pour les pro-Brexit et anti-Brexit de s'écharper sur les réseaux sociaux.

So, we leave Europe and hire a French company to create blue passports for us, oh the irony. This Brexit situation becomes more laughable by the day. #AllezLesBleus #Brexit #passportgate

— Crispy (@Mr_Crispo) 22 mars 2018